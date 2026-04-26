تحديث مرتقب في محفظة "بال باي" (PalPay): ميزة الدفع دون انترنت

ظهرت رسالة إلكترونية لمستخدمي محفظة "بال باي" (PalPay) تشير إلى استعداد التطبيق لإطلاق ميزة جديدة كلياً في التحديث القادم، تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع المالي للمستخدمين وتجاوز عقبات الاتصال بالشبكة.

وتوضح الرسالة أنه قد تم تضمين خيار "QR - USSD" ضمن التحديث الجديد للتطبيق، ومن المقرر أن يتم إصدار هذا التحديث في الفترة القريبة القادمة لتفعيل الخدمة وإتاحتها للمستخدمين بشكل رسمي.





وفقاً لما ورد في التنبيه، ستكون عملية الدفع "أوفلاين" (بدون إنترنت) مباشرة وبسيطة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر: الضغط على أيقونة "كيو ار" (QR) الموجودة في واجهة التطبيق قبل الدخول إلى الإنترنت.

تحديد القيمة: إدخال المبلغ المراد تحويله أو دفعه.

إتمام العملية: الحصول على رمز الـ (QR) الخاص بالطرف الآخر ومسحه، وبذلك يتم إتمام العملية ووصول المبلغ للمستلم.

ويعتمد معظم سكان قطاع غزة، على المحافظ الإلكترونية في عمليات البيع والشراء والتنقل، وذلك في ظل ما فرضته الحرب الإسرائيلية من وقائع أبرزها اهتراء العملات وصعوبة التعامل بها، كذلك غياب وندرة عملة "الفكة".

المصدر / فلسطين أون لاين