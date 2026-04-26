أكثر من 2130 مستوطناً يقتحمون الأقصى خلال أسبوع.. و28 ألفاً منذ مطلع العام

تحديث مرتقب في محفظة "بال باي" (PalPay): ميزة الدفع دون انترنت

حسام الزاملي... بطل الميدان الذي حمل أوجاع أبنائه على كتفيه ورحل شهيدًا

7 شهداء في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

انطلاق أول محاكمة علنية لرموز النظام السوري المخلوع

مدرب مصر: إصابة صلاح لن تمنعه من قيادة الفراعنة في المونديال

هل يوجد بشر في الجنة الآن؟ وماذا عن الشهداء؟

رغم حكم بالإفراج عنها.. السلطات الأمريكية تعيد احتجاز أسرة مصرية

شركات الذكاء الاصطناعي تكثف الضغط السياسي للتأثير على القوانين

انتحار أكثر من 10 جنود إسرائيليين منذ بداية العام

26 ابريل 2026 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
محفظة بال باي الإلكترونية تنشر تحديثا لاتاحة الدفع من دون انترنت

ظهرت رسالة إلكترونية لمستخدمي محفظة "بال باي" (PalPay) تشير إلى استعداد التطبيق لإطلاق ميزة جديدة كلياً في التحديث القادم، تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع المالي للمستخدمين وتجاوز عقبات الاتصال بالشبكة.

وتوضح الرسالة أنه قد تم تضمين خيار "QR - USSD" ضمن التحديث الجديد للتطبيق، ومن المقرر أن يتم إصدار هذا التحديث في الفترة القريبة القادمة لتفعيل الخدمة وإتاحتها للمستخدمين بشكل رسمي.

وفقاً لما ورد في التنبيه، ستكون عملية الدفع "أوفلاين" (بدون إنترنت) مباشرة وبسيطة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر: الضغط على أيقونة "كيو ار" (QR) الموجودة في واجهة التطبيق قبل الدخول إلى الإنترنت.

تحديد القيمة: إدخال المبلغ المراد تحويله أو دفعه.

إتمام العملية: الحصول على رمز الـ (QR) الخاص بالطرف الآخر ومسحه، وبذلك يتم إتمام العملية ووصول المبلغ للمستلم.

ويعتمد معظم سكان قطاع غزة، على المحافظ الإلكترونية في عمليات البيع والشراء والتنقل، وذلك في ظل ما فرضته الحرب الإسرائيلية من وقائع أبرزها اهتراء العملات وصعوبة التعامل بها، كذلك غياب وندرة عملة "الفكة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
متعلقات

الأكثر قراءة