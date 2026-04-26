فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتحار أكثر من 10 جنود إسرائيليين منذ بداية العام

محاولات اغتيال ترامب تعود إلى الواجهة.. رصد رقمي لهذه الحوادث

إجلاء 183 مريضاً ومرافقاً عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالخارج

خبير: “إبادة بيئية” ممنهجة تُدمّر الموارد وتُفاقم الأزمة الإنسانية

جريمة مروّعة في الأردن: أب يقتل أطفاله الثلاثة طعنًا بسبب خلافات عائلية

توقعات الطقس في فلسطين الأحد حتى الثلاثاء

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان يهدد الهدنة.. غارات مكثفة ونزوح واسع

رسالة "تملق" لافتة من نتنياهو إلى ترامب عقب حادث إطلاق النار في واشنطن

أسطول الصمود العالمي يستعد للانطلاق من إيطاليا لكسر الحصار عن غزة

"أونروا" تقلّص دوام مدارسها في الضفة الغربية

ستة منهم في شهر واحد

انتحار أكثر من 10 جنود إسرائيليين منذ بداية العام

26 ابريل 2026 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
...
سجّل منذ مطلع العام انتحار أكثر من 10 حالات، بينهم 6 جنود انتحروا خلال شهر واحد فقط

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يشهد ارتفاعاً لافتاً في حالات انتحار الجنود، إذ سجّل منذ مطلع العام أكثر من 10 حالات، بينهم 6 جنود انتحروا خلال شهر واحد فقط.

وبحسب الصحيفة، يواجه جيش الاحتلال أزمة متصاعدة تتعلق بالحالة النفسية لجنوده في ظلّ الضغوط الميدانية والخسائر المستمرة، في وقت تتزايد فيه شهادات عن اضطرابات نفسية ورفض للخدمة داخل صفوف الجيش.

ووفق تقارير إسرائيلية يعاني جيش الاحتلال منذ شهور من تراجع الروح المعنوية بين جنوده، إلى جانب تسجيل أعداد متصاعدة من إصابات ما بعد الصدمة، خصوصاً بعد حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وعلى جبهات أخرى.

التقارير ذاتها كانت قد أشارت إلى عجز المنظومة العسكرية عن تقديم الدعم النفسي اللازم، ما فاقم من حالات الانتحار والهروب من الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #انتحار #جنود إسرائيليين #حالات انتحار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة