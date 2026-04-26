انتحار أكثر من 10 جنود إسرائيليين منذ بداية العام

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يشهد ارتفاعاً لافتاً في حالات انتحار الجنود، إذ سجّل منذ مطلع العام أكثر من 10 حالات، بينهم 6 جنود انتحروا خلال شهر واحد فقط.

وبحسب الصحيفة، يواجه جيش الاحتلال أزمة متصاعدة تتعلق بالحالة النفسية لجنوده في ظلّ الضغوط الميدانية والخسائر المستمرة، في وقت تتزايد فيه شهادات عن اضطرابات نفسية ورفض للخدمة داخل صفوف الجيش.

ووفق تقارير إسرائيلية يعاني جيش الاحتلال منذ شهور من تراجع الروح المعنوية بين جنوده، إلى جانب تسجيل أعداد متصاعدة من إصابات ما بعد الصدمة، خصوصاً بعد حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وعلى جبهات أخرى.

التقارير ذاتها كانت قد أشارت إلى عجز المنظومة العسكرية عن تقديم الدعم النفسي اللازم، ما فاقم من حالات الانتحار والهروب من الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين