جريمة مروّعة في الأردن: أب يقتل أطفاله الثلاثة طعنًا بسبب خلافات عائلية

شهدت محافظة الكرك جنوب الأردن جريمة صادمة، بعدما أقدم رجل على قتل أطفاله الثلاثة داخل مزرعة، إثر خلافات عائلية مع زوجته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيفه لاحقًا.

وبحسب شهود من منطقتَي الرصيفة والزرقاء، فإن الجاني وزوجته كانا على خلاف منذ فترة، ما دفع الأم للإقامة مع أطفالها في الزرقاء. وفي يوم الحادثة، طلب الأب رؤية أطفاله، فسمحت له الأم بذلك، ليقوم باصطحابهم إلى مزرعة في الكرك حيث نفّذ جريمته المروعة وفرّ هاربًا.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن بلاغًا ورد إلى شرطة الكرك يفيد بالعثور على جثث ثلاثة أطفال داخل مزرعة. وعند وصول قوة الأمن إلى المكان، تبيّن أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام، تعرضوا للطعن بأداة حادة ولقوا مصرعهم في الموقع.

وأضافت المديرية أن فرق البحث باشرت التحقيقات وعمليات التتبع للجاني، قبل أن تعلن في وقت لاحق عن نجاح قوة مشتركة من البحث الجنائي وشرطة الكرك في إلقاء القبض عليه داخل المحافظة، حيث ضُبطت بحوزته أداة الجريمة.

وأكدت السلطات أن التحقيقات متواصلة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى القضاء المختص.

