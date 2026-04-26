خروقات إسرائيلية متواصلة.. 3 شهداء في قصف جنوبي مدينة غزة

خروقات إسرائيلية متواصلة.. 3 شهداء في قصف جنوبي مدينة غزة

26 ابريل 2026 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
الخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 809 فلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر.

واستشهد 3 مواطنين، السبت، في قصف إسرائيلي في محيط دوار الكويت ومسجد السقا في بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين الشهداء: محمد رياض الأشقر، ومحمد زياد الأشقر.

وأفاد الدفاع المدني بأن الضحايا سقطوا جراء استهداف نازحين جنوب شرقي مدينة غزة، إضافة إلى شهيدين في قصف بطائرة مسيرة استهدف تجمعا مدنيا جنوبي المدينة.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف ونسف طالت منشآت ومبانٍ مدنية، بينها مرافق تعليمية في جنوب خانيونس، إضافة إلى قصف بحري وجوي استهدف مناطق غرب وشرق غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، استشهاد 17 فلسطينيا و32 إصابة خلال 48 ساعة. ووفق بيانات نشرتها، فقد أسفرت خروقات الاحتلال المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 809 فلسطينيين وإصابة 2267 آخرين، منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

في حين بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,585 شهيدًا و172,370 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
