التعاون الإسلامي تدين إقامة مدرسة استيطانية في حي الشيخ جراح

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة التهويد الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي والثقافي والتاريخي للمدينة وطمس هويتها العربية.

وحذرت المنظمة، في بيان صدر، السبت، عن أمانتها العامة، من أن هذه الإجراءات من شأنها إشعال صراع ديني لا يمكن التنبؤ بتداعياته على المنطقة والعالم.

كما نبهت إلى خطورة استمرار سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والتهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات وهدمها، إلى جانب محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة تأكيدها أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة على مدينة القدس ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف ما وصفته بالإجراءات غير القانونية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.