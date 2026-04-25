استطلاع هارفارد: جيل Z الأمريكي يعيد تقييم العلاقة مع "إسرائيل"

أظهر أحدث استطلاع أجراه معهد السياسة بجامعة هارفارد تحولاً لافتاً في مواقف جيل الشباب الأمريكي (Gen Z) تجاه السياسة الخارجية، إذ باتت شريحة واسعة منهم تنظر إلى علاقات الولايات المتحدة مع "إسرائيل" باعتبارها "عبئاً" أكثر من كونها مكسباً.

وبيّنت نتائج الاستطلاع وجود فجوة واضحة في توجهات الشباب حيال التحالفات والتدخلات الخارجية، حيث اعتبر 46% منهم أنها تمثل عبئاً على الولايات المتحدة، مقابل 16% فقط رأوا فيها فائدة.

ويرى محللون أن هذه النتائج تعكس تغيراً عميقاً في المزاج السياسي لدى الشباب الأمريكي، لا سيما في ما يتعلق بموقفهم من التدخلات العسكرية والسياسات الخارجية التقليدية.

ويُعد هذا التحول مؤشراً على تراجع القبول الشعبي للتحالفات التاريخية، خصوصاً تلك المرتبطة بصراعات عسكرية مباشرة، في ظل تصاعد الدعوات داخل الأوساط الشبابية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، بعيداً عن سياسات الدعم غير المشروط.

ومنذ عام 2022، وثّقت مراكز بحثية، من بينها مركز بيو للأبحاث، تراجعاً تدريجياً في الإجماع الأمريكي التقليدي الداعم لـ"إسرائيل"، مع اتساع الفجوة الجيلية والحزبية، خاصة بين الشباب والقواعد الديمقراطية.

وتسارع هذا التحول بشكل ملحوظ عقب أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ لم تعد العلاقة تُقرأ فقط من زاوية "التحالف الاستراتيجي"، بل باتت ترتبط لدى شريحة واسعة من الناخبين بقضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ما يعكس انزياحاً في الرأي العام نحو اعتبار هذه العلاقة عبئاً سياسياً وأخلاقياً متزايداً.

