"تسنيم": طهران لم تطلب الحوار مع واشنطن وتصريحات البيت الأبيض قلبٌ للحقائق

أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنّ تصريحات البيت الأبيض، بشأن طلب طهران لإجراء حوار مباشر مع الأميركيين هو "محض كذب وقلب للحقائق".

وقالت الوكالة إن إيران لم تقدم أي طلب للحوار مع الأميركيين، موضحةً أنّها رفضت بشكل قاطع حتى هذه اللحظة جميع الطلبات الأميركية للتفاوض بسبب مطامع واشنطن وزيادة سقف مطالبها.

وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة ترسل طلبات للتفاوض مع إيران عبر الوسيط الباكستاني منذ اللحظة الأولى لانتهاء جولة المفاوضات الأولى.

وحدّدت "تسنيم" أنّه بسبب الأطماع الأميركية لا يوجد أي قرار إيراني للتفاوض في الظروف الراهنة "رغم الحاجة الماسة لدى الأميركيين للتفاوض".

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنّ وزير الخارجية عباس عراقتشي توجّه إلى إسلام أباد لإجراء محادثات بشأن العلاقات الثنائية مع باكستان.

وأوضح عزيزي أنّ عراقتشي لا يحمل في هذه الزيارة إلى العاصمة الباكستانية أي مهمة مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن.

ويأتي ذلك في ظلّ تزايد الحديث عن جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، والتي تهدف للتوصّل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في المنطقة، فيما تؤكّد إيران عبر تصريحات مختلفة رفضها الانخراط في جولة جديدة من المحدثات مع استمرار فرض القوات الأميركية حصاراً على الموانئ والسواحل الإيرانية، وتمسّك واشنطن بمطالبها "المفرطة".

