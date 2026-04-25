مضيق هرمز.. من ممرٍّ دولي إلى أداة سيادة مالية في معادلة الردع

حين تصبح الجغرافيا عملةً صعبة كيف يخطط محور المقاومة لكسر هيمنة الدولار من قلب مضيق هرمز؟

أولاً: من الخبر إلى التحوّل البنيوي في الجغرافيا السياسية:

في تطوّرٍ بالغ الدلالة، نقل التلفزيون الإيراني عن نائب رئيس البرلمان بدء إيداع رسوم العبور من مضيق هرمز في حساب البنك المركزي الإيراني، في خطوة لا يمكن قراءتها كإجراء مالي تقني، بل كتحول في فلسفة إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

نحن أمام لحظة انتقال من مفهوم الممر الدولي المحايد إلى مفهوم الممر ذو السيادة الاقتصادية، حيث تتحول الجغرافيا إلى أداة دخل، والسيطرة إلى معادلة مالية ذات أثر استراتيجي مباشر.

ثانيًا: هرمز.. شريان الطاقة العالمي تحت إعادة التسعير:

يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب

21 مليون برميل نفط يومياً

ما يعادل قرابة 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً

إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)

هذه الأرقام لا تعني مجرد حركة تجارة، بل تعني أن أي رسوم عبور،حتى لو كانت ضئيلة نظرياً، فإنها تتحول إلى:

رافعة جيومالية ، ضخمة تعادل تأثير ميزانيات دول كاملة.

وبذلك يصبح المضيق ليس مجرد نقطة عبور، بل مصدر تمويل سيادي محتمل ضمن ما يمكن تسميته باقتصاد المقاومة الصاعد.

كما أن هذه الخطوة تجعل أمن الطاقة العالمي رهيناً بمدى احترام السيادة الإيرانية، لا مجرد مسألة عرض وطلب أو تدفق تجاري محايد.

ثالثًا: المعركة على تعريف السيادة

لم تعد القضية في هرمز قضية قانون أو تفسير دولي، بل صراع على من يملك حق إدارة الجغرافيا الحيوية في العالم.

من يتحكم بالممر، لا يفسّره، ومن يفرض الرسوم، يفرض المعادلة.

رابعًا: مواجهة العقوبات.. الاقتصاد كأداة كسر الحصار:

في سياق الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران، تمثل هذه الخطوة—إن تم تفعيلها فعلياً—تحولاً نوعياً في أدوات المواجهة، عبر:

- خلق مورد مالي داخلي خارج منظومة

- تقليل الاعتماد على القنوات المالية الغربية

- تحويل الممرات البحرية إلى مصدر تمويل مستقل

وبهذا، فإن الرسوم المحتملة لا تُقرأ كدخل فقط، بل كـ:

آلية التفاف على العقوبات وإعادة تدوير القوة الاقتصادية داخل النظام الإقليمي.

خامسًا: البعد الاستراتيجي..وحدة الساحات من العسكرية إلى المالية



هذه الخطوة لا تقف عند حدود الاقتصاد الإيراني، بل تتجاوزها إلى هندسة أوسع في بنية الصراع الإقليمي، حيث تتشكل وحدة ساحات جديدة:

1- وحدة الساحات المالية

كما أن هناك وحدة ساحات عسكرية في محور المقاومة، فإن إدارة هرمز مالياً تعني:

- تعزيز قدرة المركز الإقليمي على التمويل الذاتي

- دعم استمرار قوى المقاومة دون خضوع مباشر للضغط المالي الخارجي

- ترسيخ قاعدة أن تأمين القدس يحتاج إلى اقتصاد لا ينكسر

2- الإسناد الاقتصادي للمقاومة

أي فائض مالي ناتج عن السيطرة على الممرات الاستراتيجية يمكن أن يتحول إلى:

- دعم لوجستي وسياسي للمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن

- تقليل أثر الحصار المالي الدولي

3- خنق الشرايين الداعمة للاحتلال

بما أن تدفقات الطاقة تمر عبر هرمز نحو الأسواق العالمية، فإن التحكم فيه يمنح المحور قدرة غير مباشرة على:

- التأثير على اقتصادات الدول الداعمة للكيان الصهيوني

- إدخال عامل الضغط الطاقي في معادلة الصراع

سادسًا: تعزيز ثنائية المضائق.. هرمز وباب المندب:

في المشهد الاستراتيجي الأشمل، لا يمكن قراءة هرمز بمعزل عن باب المندب.

فكما أن:

اليمن يمارس اليوم ضغطاً عسكرياً مباشراً عبر باب المندب ويعيد تشكيل معادلات الملاحة المرتبطة بالسفن الصهيونية وحلفائها،فإن إيران تفتح مساراً موازياً عبر السيادة المالية في هرمز.

وهنا تتشكل لأول مرة في التاريخ المعاصر: كماشة استراتيجية مزدوجة على أهم شرياني ملاحة في العالم: باب المندب (ضغط عسكري/ميداني)، ومضيق هرمز (سيادة مالية/اقتصادية)

وهذا التكامل لا يعكس مجرد تنسيق سياسي، بل هندسة جيوسياسية لمحور يمتلك القدرة على التحكم في الجغرافيا البحرية العالمية من طرفيها الجنوبي والشرقي للشرق الأوسط.

سابعًا: القدس كبوصلة للسيادة الجيوسياسية:

في القراءة الاستراتيجية الأوسع، لا يمكن فصل هذه التحولات عن البوصلة المركزية في الصراع الإقليمي:

القدس ليست قضية رمزية فقط، بل معيار توجيه للسيادة والموقف.

وعليه، فإن إعادة تعريف السيادة في مضيق هرمز تعني:إعلان رفض لمنظومة الهيمنة التي أنتجت الكيان الصهيوني، وتثبيت أن الممرات الاستراتيجية في العالم الإسلامي لم تعد خارج القرار الوطني والسيادي وبهذا يتحول هرمز—رمزياً—إلى امتداد جغرافي لمعادلة الصراع على القدس.

ثامنًا: الفائدة المستقبلية.. استشراف نظام اقتصادي جديد:

المجال: الاستقلال المالي

الفائدة المتوقعة: خلق مصدر دخل سيادي مستدام خارج منظومة الدولار والهيمنة الغربية، وتقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي التقليدي.

المجال: قوة التفاوض

الفائدة المتوقعة: تحويل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية، بما يمنح إيران قدرة أعلى على فرض شروطها في الملفات النووية والسياسية والأمنية.

المجال: تغيير قواعد الاشتباك

الفائدة المتوقعة: الانتقال من الرد العسكري التقليدي إلى استخدام العقوبة الاقتصادية كأداة ردع موازية، عبر التحكم في رسوم العبور أو تنظيم حركة الطاقة العالمية.

المجال: إعادة تشكيل النظام الدولي

الفائدة المتوقعة: تعزيز التحالف مع القوى الصاعدة مثل الصين وروسيا عبر ضمان استقرار ممرات الطاقة، بما يساهم في تقويض مركزية النظام المالي الغربي وإعادة توزيع موازين النفوذ العالمي.

تاسعًا: الخلاصة الاستراتيجية:

إن ما يجري في مضيق هرمز—بغض النظر عن تفاصيل التطبيق—يمثل مؤشراً على مرحلة جديدة في الصراع العالمي:

الانتقال من السيطرة العسكرية على الجغرافيا، إلى تسعير الجغرافيا وتحويلها إلى أداة سيادة مالية.

وهذا التحول، إذا استمر، سيعيد رسم خرائط القوة في العالم، حيث تصبح الممرات البحرية:

ليست خطوط عبور فقط

بل مراكز إنتاج سيادة وتمويل ونفوذ

خاتمة: من هرمز إلى القدس.. تكامل الجغرافيا والكرامة:

إن تحويل مضيق هرمز إلى ورقة سيادة مالية هو إعلان عن سقوط مرحلة الممرات المستباحة، وبداية مرحلة جديدة تُدار فيها الجغرافيا بقرار مستقل لا يخضع للهيمنة.

هذه القوة المالية والسياسية، إن تم ترسيخها، ستتحول إلى رافعة استراتيجية تُغذي شريان المقاومة، ليكون الطريق إلى القدس مؤمّناً ليس فقط بالسلاح، بل باقتصاد يمتلك القدرة على فرض شروطه على المسرح الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين