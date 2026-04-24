إيران تمنح روسيا ودولًا أخرى استثناءات من رسوم مضيق هرمز

الداخلية السورية تعلن اعتقال "جزار التضامن".. من هو أمجد يوسف؟

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة

القدس: الاحتلال يخطر بإخلاء 7 شقق سكنية في حي بطن الهوى

بينهم أسير محرر وشقيقته.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

فلسطين قضية الجميع.. لا تقبل التقزيم ولا الإقصاء

طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيًا ومغبرة

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

اعتقالات واستدعاءات تطال ناشطين وسياسيين وسط انتقادات حقوقية

أبو قمر لـ"فلسطين أون لاين": ندق ناقوس الخطر إزاء تفاقم الأزمة الدوائية الخانقة في غزة

"يتنقل على عربة كارو أمام الطائرات والناس"

مشاهد جديدة للشهيد "أبو عبيدة" مع عائلته خلال الحرب على غزة (شاهد)

24 ابريل 2026 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
الشهيد حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"

أظهرت مشاهد جديدة -مصورة بعدسة جوّال- الشهيد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) الناطق السابق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو يتنقل على عربة نقل في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي.

ونشر نجله إبراهيم مقطع الفيديو وكتب معلقا عليه: "أبي خلال تنقُّله كباقي سكان القطاع".

وأضاف "أتتعجبون من رجل التحم بالدبابات أن يخرج أمام الطائرات وأمام الناس هو وعائلته، وهو يعلم أنه على القائمة الأولى المطلوبة للصهاينة. أتتعجبون من رجل طلب الشهادة بأي ثمن، عجيبٌ عَجَبُكم".

ويُسمع في التسجيل أصوات أطفال "أبو عبيدة" مع والدهم وهم يقولون إنهم في غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت كتائب القسام استشهاد عدد من قادتها، ومن ضمنهم الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وكشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته.

وجاء في بيان للكتائب: "ننعى القائد الملثم أبو عبيدة باسمه الحقيقي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت (أبو إبراهيم) الناطق باسم كتائب القسام".

وشغل الشهيد أبو عبيدة مهمة الناطق باسم كتائب القسام سنوات طويلة دون الكشف عن اسمه الحقيقي.

وأوضحت حركة حماس قائلة "القائد البطل الشهيد أبو عبيدة ارتقى إلى ربّه شهيداً -رفقة زوجته وأولاده- في قصف صهيوني غادر وجبان".

 

متعلقات

