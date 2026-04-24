بينهم أسير محرر وشقيقته.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 10 مواطنين، بينهم أسير محرر وشقيقته، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاعتقالات في رام الله ونابلس.

ففي محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: إيهاب عاهد نعسان، وإياد زياد نعسان، وأديب حمد الله نعسان، وعماد أمين أبو عليا، ومحمد مأمون أبو عليا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، واعتقلت الأسير المحرر هاشم منى وشقيقته نهلة منى، كما اعتقلت الشاب تيسير مشعل من البلدة القديمة، والشقيقين عبد الرحيم الفاخوري وأشرف الفاخوري خلال اقتحام منطقة كروم عاشور.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار استهداف عائلات كاملة، بما في ذلك اعتقال الأشقاء وأفراد الأسرة الواحدة، يعكس تصعيدًا في سياسة العقاب الجماعي، ومحاولة الضغط على البيئة الاجتماعية للأسرى والمواطنين، في إطار سياسة ممنهجة لتوسيع دائرة الاعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين