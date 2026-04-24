أبرز التطورات.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، عبر تصعيد القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار تجاه خيام النازحين.

وفي رصد آخر التطورات، استشهد عنصران من الشرطة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن طائرات الاحتلال تستهدف دورية للشرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.



أُصيبت طفلة فلسطينية صباح اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الطفلة ماسة العوضية بنيران الاحتلال في الرأس داخل مركز إيواء للنازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 786 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,217، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,562 شهيدًا، و 172,320 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

