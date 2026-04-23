جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال 48 ساعة

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الأخيرة فقط.

وأوضح الجيش، في بيان صحفي، أنه بلغ إجمالي عدد الجرحى في صفوف الجيش منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 735 إصابة بينهم 44 بحالة خطيرة و100 بحالة متوسطة"، منذ توسّع العدوان الإسرائيلي في 2 آذار/مارس الماضي.

وفي هذا السياق، لفت مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنّه في الأيام الأخيرة، سُجِّل ما لا يقلّ عن 5 حوادث في جنوب لبنان.

وقال إنّه جرى "تفجير عبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية إسرائيلية، وإطلاق صواريخ باتجاه القوات، وثلاث طائرات مسيّرة تمّ إطلاقها. هذه هي الحوادث المعروفة حتى الآن"، مضيفاً: "لا يُعرف كم من الحوادث الأخرى وقعت من دون أن يعلن عنها الجيش الإسرائيلي".

وتواصل المقاومة الإسلامية ردّها على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة التي سرَت منتصف ليل 16-17 نيسان/أبريل الماضي.