شَظايا في فراش طفلةٍ ورصاصةٌ أصابت يدَ مريض... حكايتان من خيام الشجاعية

جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال 48 ساعة

خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء ومصابون في غارات الاحتلال على غزة

الاحتلال يصادق على إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس

سفارة فلسطين لدى مصر توضح آلية العودة إلى قطاع غزة

حماس: جرائم الاحتلال في غزّة تصعيد إجرامي يؤكد استمرار الإبادة

تشييع جثمان الصحفية اللبنانية آمال خليل في بلدة البيسارية

بين الصعقات والانتظار... قلب الحاج أبو باسل معلّق على فرصة نجاة

من الركام إلى الضوء... شقيقان في غزة يصنعان الكهرباء من الريح (صور)

استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس

جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال 48 ساعة

23 ابريل 2026 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال 48 ساعة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الأخيرة فقط.

وأوضح الجيش، في بيان صحفي،  أنه بلغ إجمالي عدد الجرحى في صفوف الجيش منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 735 إصابة بينهم 44 بحالة خطيرة و100 بحالة متوسطة"، منذ توسّع العدوان الإسرائيلي في 2 آذار/مارس الماضي.

وفي هذا السياق، لفت مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنّه في الأيام الأخيرة، سُجِّل ما لا يقلّ عن 5 حوادث في جنوب لبنان.

وقال إنّه جرى "تفجير عبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية إسرائيلية، وإطلاق صواريخ باتجاه القوات، وثلاث طائرات مسيّرة تمّ إطلاقها. هذه هي الحوادث المعروفة حتى الآن"، مضيفاً: "لا يُعرف كم من الحوادث الأخرى وقعت من دون أن يعلن عنها الجيش الإسرائيلي".

وتواصل المقاومة الإسلامية ردّها على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة التي سرَت منتصف ليل 16-17 نيسان/أبريل الماضي.

 

#حزب الله #لبنان #بيروت #جنوب لبنان #معارك لبنان

