"حماس": جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام

"حماس": جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام

23 ابريل 2026 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة، والتي استهدفت الأطفال بشكل مباشر، تمثل دليلاً جديداً على استمرار ما وصفها بحرب الإبادة، واستمرار نشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف.

وشدد قاسم في تصريحات صحفية، يوم الخميس، على أن قصف طائرة مسيّرة لمجموعة من المواطنين في ساحة عامة في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، يمثل جريمة جديدة ضمن مسلسل المجازر والانتهاكات المستمرة.

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأشار إلى أن هذه الجريمة تكشف عن عجز متزايد لما يُعرف بـ"مجلس السلام" عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة، مضيفاً أن هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال هي المسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

وطالب قاسم الوسطاء والدول الضامنة و"المشاركين فيما يسمى مجلس السلام" بالوقوف أمام مسؤولياتهم بإلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
