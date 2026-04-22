رويترز: أمريكا تلجأ لتكنولوجيا أوكرانية مضادة للمُسيرات بعد هجمات إيران

أدخل الجيش الأمريكي تكنولوجيا أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية في قاعدة جوية أمريكية رئيسية في السعودية، ​في مسعاه لوقف الهجمات التي دمرت طائرات وأبنية وأسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل. وفق ما أفاد به قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وبحسب "رويترز"، وصل مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب المقاتلين الأمريكيين على استخدام منصة (سكاي ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لرصد تهديدات الطائرات المسيرة القادمة ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيرة اعتراضية.

ومع زيادة استخدام الطائرات المسيرة الرخيصة، والتي تم إنتاجها بكميات كبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، كثفت وزارة ​الدفاع الأمريكية (البنتاجون) استثماراتها في التكنولوجيا المضادة للطائرات المسيرة.

لكن محللين قالوا إن استخدام التكنولوجيا الأوكرانية في قاعدة الأمير سلطان، التي تبعد حوالي 640 كيلومترا عن إيران، والتي تعرضت لموجات من ​الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ بداية الحرب ، يسلط الضوء على نقاط الضعف في الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكي.

المصدر / رويترز