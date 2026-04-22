بالأسماء... سرايا القدس تنعى 23 شهيدًا من ألويتها العسكرية

22 ابريل 2026 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 23  من قادة الاختصاصات العسكرية، كانوا قد استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

 وأكدت السرايا، أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

والشهداء القادة الـ 23 بالأسماء هم:

  1. الشهيد القائد/ أحمد كامل عياد (نائب قائد كتيبة التركمان - لواء غزة)
  2. الشهيد القائد/ أنس محمد المصري (قائد في الوحدة الصاروخية - لواء الشمال)
  3. الشهيد القائد/ محمود محمد شناعة (قائد في سلاح الدروع - لواء الوسطى)
  4. الشهيد القائد/ محمد جمال المبيض (قائد في وحدة التعبئة المركزية - لواء غزة)
  5. الشهيد القائد/ طارق خالد حماد(قائد محور - وحدة القنص - لواء الوسطى)
  6. الشهيد القائد/ غسان يونس أبو العمرين (قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء خانيونس)
  7. الشهيد القائد/ فادي زهير أبو لطيفة(قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء خانيونس)
  8. الشهيد القائد/ محمد إبراهيم قديح(قائد فصيل إسناد – الكتيبة الشرقية - لواء خانيونس)
  9. الشهيد القائد/ أسامة إبراهيم أبو دقة  (قائد فصيل - وحدة العمليات المركزية - لواء خانيونس)
  10. الشهيد القائد/ محمد أدهم الزويدي(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الشمال)
  11. الشهيد القائد/ إبراهيم زهير أبو خاطر(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الشمال)
  12. الشهيد القائد/ محمد خليل أبو النور(قائد فصيل - سلاح الهندسة - لواء الشمال)
  13. الشهيد القائد/ محمود محمد خليفة(قائد فصيل - الوحدة البحرية - لواء غزة)
  14. الشهيد القائد/ ياسر جبر  اشتيوي(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
  15. الشهيد القائد/ شادي مروان بصل(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
  16. الشهيد القائد/ محمود سمير سلامة(قائد فصيل إسناد – كتيبة الرضوان والنصر - لواء غزة)
  17. الشهيد القائد/ أيمن محمود حسونة (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
  18. الشهيد القائد/ يوسف محمد شلح(قائد فصيل - سلاح الدروع - لواء غزة)
  19. الشهيد القائد/ عبد الله رفيق المبيض(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة)
  20. الشهيد القائد/ محمد موسى العجلة(قائد فصيل - سلاح الدروع - لواء الوسطى)
  21. الشهيد القائد/ محمود هلال جوهر(قائد فصيل - سلاح الإشارة - لواء الوسطى)
  22. الشهيد القائد/ محمد يوسف أبو عيشة(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الوسطى)
  23. الشهيد القائد/ هشام جمال عفانة(قائد فصيل – وحدة النخبة - لواء رفح)
المصدر / فلسطين أون لاين
