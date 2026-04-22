بالأسماء... سرايا القدس تنعى 23 شهيدًا من ألويتها العسكرية

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 23 من قادة الاختصاصات العسكرية، كانوا قد استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

وأكدت السرايا، أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

والشهداء القادة الـ 23 بالأسماء هم:

الشهيد القائد/ أحمد كامل عياد (نائب قائد كتيبة التركمان - لواء غزة) الشهيد القائد/ أنس محمد المصري (قائد في الوحدة الصاروخية - لواء الشمال) الشهيد القائد/ محمود محمد شناعة (قائد في سلاح الدروع - لواء الوسطى) الشهيد القائد/ محمد جمال المبيض (قائد في وحدة التعبئة المركزية - لواء غزة) الشهيد القائد/ طارق خالد حماد(قائد محور - وحدة القنص - لواء الوسطى) الشهيد القائد/ غسان يونس أبو العمرين (قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء خانيونس) الشهيد القائد/ فادي زهير أبو لطيفة(قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء خانيونس) الشهيد القائد/ محمد إبراهيم قديح(قائد فصيل إسناد – الكتيبة الشرقية - لواء خانيونس) الشهيد القائد/ أسامة إبراهيم أبو دقة (قائد فصيل - وحدة العمليات المركزية - لواء خانيونس) الشهيد القائد/ محمد أدهم الزويدي(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الشمال) الشهيد القائد/ إبراهيم زهير أبو خاطر(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الشمال) الشهيد القائد/ محمد خليل أبو النور(قائد فصيل - سلاح الهندسة - لواء الشمال) الشهيد القائد/ محمود محمد خليفة(قائد فصيل - الوحدة البحرية - لواء غزة) الشهيد القائد/ ياسر جبر اشتيوي(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة) الشهيد القائد/ شادي مروان بصل(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة) الشهيد القائد/ محمود سمير سلامة(قائد فصيل إسناد – كتيبة الرضوان والنصر - لواء غزة) الشهيد القائد/ أيمن محمود حسونة (قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة) الشهيد القائد/ يوسف محمد شلح(قائد فصيل - سلاح الدروع - لواء غزة) الشهيد القائد/ عبد الله رفيق المبيض(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء غزة) الشهيد القائد/ محمد موسى العجلة(قائد فصيل - سلاح الدروع - لواء الوسطى) الشهيد القائد/ محمود هلال جوهر(قائد فصيل - سلاح الإشارة - لواء الوسطى) الشهيد القائد/ محمد يوسف أبو عيشة(قائد فصيل - الوحدة الصاروخية - لواء الوسطى) الشهيد القائد/ هشام جمال عفانة(قائد فصيل – وحدة النخبة - لواء رفح)

