أكثر من ألف فنان يدعون لمقاطعة "يوروفيجن 2026" بسبب "إسرائيل"

دعا أكثر من ألف فنان في مجالي الموسيقى والثقافة إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2026، بسبب مشاركة "إسرائيل" فيها.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف فنان على موقع الحملة الإلكترونية “لا موسيقى للإبادة الجماعية”.

وانتقد الفنانون وجود "إسرائيل" على الساحة الفنية في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة لثلاث سنوات، مستذكرين حظر روسيا من المسابقة الأوروبية ذاتها بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالوا في رسالتهم: “بصفتنا موسيقيين وعاملين في المجال الثقافي، نرفض استخدام يوروفيجن للتغطية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين”.

وشددت الرسالة على أن ردود الفعل "المزدوجة" من اتحاد البث الأوروبي تجاه جرائم روسيا و"إسرائيل" أزالت وهم “الحياد” الذي تدّعيه مسابقة "يوروفيجن".

وأشارت إلى أنه رغم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة لأكثر من 30 شهرا، وعمليات تطهير عرقي في الضفة الغربية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لم تُطبق السياسة نفسها على "إسرائيل" مثلما طُبقت على روسيا.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 قرر اتحاد البث الأوروبي السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة في “يوروفيجن 2026” المقررة في مايو/ أيار المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، ما أثار موجة انتقادات واعتراضات في دول أوروبية.

المصدر / وكالات