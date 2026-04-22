الاحتلال يعتدي على المشيعين لجنازة شهيدي المغير

22 ابريل 2026 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
اعتداء الاحتلال على المشيعين في قرية المغير

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على المشيعين لجنازة شهيدي قرية المغير شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع على موكب جنازة الشهيد الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاما)، والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاما)، اللذين استشهدا خلال هجوم المستوطنين على مدرسة ذكور المغير أمس الثلاثاء.

وأضافت المصادر ان جثماني الشهيدين سيواريان الثرى في مقبرة القرية بعد الصلاة عليهما في مسجدها.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، بواقع 1322 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداءً.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #قرية المغير #شهداء الضفة #طوفان الأقصى

