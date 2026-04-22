8 نساء إيرانيات يتصدرن أكاذيب ترامب الجديدة وقضاء طهران يكشف القصة

قالت السلطة القضائية في إيران إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير المتزن" وقع مرة أخرى في فخ إعلامي نصبه الصهاينة، مستنداً إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة في الفضاء الافتراضي.

وأشارت السلطة إلى أن ترامب قام مؤخراً بإعادة نشر تدوينة لناشط صهيوني أميركي ادعى فيها أن "إيران تستعد لإعدام 8 نساء".

ولفتت إلى أن "التدقيق في ملفاتهن أظهر أن عدداً منهن قد أُطلق سراحه والبعض الآخر يواجه اتهامات قد تؤدي في حال تأكيد الحكم من قبل المحكمة إلى الحبس كأقصى عقوبة، ولا يوجد لأي من هؤلاء الأشخاص حكم قطعي يواجه خطر الإعدام".

وأكدت أن وقوع ترامب المتكرر في فخ هذه الادعاءات الكاذبة يثبت مرة أخرى تناقضاته وأكاذيبه التي لا أساس لها، وهي نقطة تظهر أكثر من أي وقت مضى أنه يفتقر إلى الاتزان في القول والسلوك.

ويأتي حديث السلطة القضائية في إيران، بعدما أعاد ترامب نشر تدوينة لناشط أميركي بشأن "إعدام 8 نساء في إيران".

وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا، الأسبوع الماضي، جولة أولى من المحادثات الموسّعة، ضمّت فرقاً تقنية ومتخصصة بالشأن المالي والنقدي، وكان على رأس وفد طهران كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي، بينما قاد وفد واشنطن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان الرئاسيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

