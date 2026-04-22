فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس وزراء باكستان: آمل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام شامل

حرس الثورة: مستعدون لمواجهة حاسمة مع أي تهديد أو تكرار للاعتداء على إيران

الذهب يصعد مدفوعًا بتهدئة التوترات.. والنفط يتراجع بعد تمديد الهدنة مع إيران

"سأظلُّ معذّبًا مدة طويلة".. كارلسون يعتذر عن دعمه لترامب خلال حملته الانتخابية

مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبتين ويقطعون أشجارًا في نابلس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شهيد وإصابات بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة

مطالب بخطة شاملة للتعافي وتعويضات وتمويل ميسّر لضمان البقاء

في محراب الدبلوماسية 1

عرسٌ لم يكتمل… استشهاد العريس درويش العتال يحوّل الفرح إلى عزاء

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و562

22 ابريل 2026 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
786 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن شهيدين أحدهما متأثرًا بإصابته، و4 إصابات وصلوا إلى  مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 786 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,217، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,562 شهيدًا، و 172,320 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة