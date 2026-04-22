رئيس وزراء باكستان: آمل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام شامل

أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق سلام شامل.

وقال شريف في تدوينة على منصة “إكس”، الأربعاء: “أتقدم بخالص الشكر للرئيس ترامب على قبوله لطلبنا بتمديد وقف إطلاق النار، بما يسمح للجهود الدبلوماسية الجارية باستكمال مسارها”.

وأضاف: “آمل بصدق أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء الصراع بشكل دائم”.

والثلاثاء، أعلن ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها.

وقال ترامب: "استنادا إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشكل كبير، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى أن يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم مقترح موحد".

وأضاف أنه بناء على ذلك، وجّه القوات العسكرية إلى مواصلة الحصار، مع البقاء على أهبة الاستعداد الكامل من جميع النواحي، وأنه ولهذا السبب قرر تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم المقترح والانتهاء من المفاوضات بأي شكل.

