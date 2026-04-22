فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حرس الثورة: مستعدون لمواجهة حاسمة مع أي تهديد أو تكرار للاعتداء على إيران

الذهب يصعد مدفوعًا بتهدئة التوترات.. والنفط يتراجع بعد تمديد الهدنة مع إيران

"سأظلُّ معذّبًا مدة طويلة".. كارلسون يعتذر عن دعمه لترامب خلال حملته الانتخابية

مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبتين ويقطعون أشجارًا في نابلس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شهيد وإصابات بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة

مطالب بخطة شاملة للتعافي وتعويضات وتمويل ميسّر لضمان البقاء

في محراب الدبلوماسية 1

عرسٌ لم يكتمل… استشهاد العريس درويش العتال يحوّل الفرح إلى عزاء

بين العمالة والفوضى... كيف يوظف الاحتلال العصابات لضرب الجبهة الداخلية؟

رئيس وزراء باكستان: آمل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام شامل

22 ابريل 2026 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف

أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق سلام شامل.

 وقال شريف في تدوينة على منصة “إكس”، الأربعاء: “أتقدم بخالص الشكر للرئيس ترامب على قبوله لطلبنا بتمديد وقف إطلاق النار، بما يسمح للجهود الدبلوماسية الجارية باستكمال مسارها”.

وأضاف: “آمل بصدق أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء الصراع بشكل دائم”.

والثلاثاء، أعلن ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها.

وقال ترامب: "استنادا إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشكل كبير، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى أن يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم مقترح موحد".

وأضاف أنه بناء على ذلك، وجّه القوات العسكرية إلى مواصلة الحصار، مع البقاء على أهبة الاستعداد الكامل من جميع النواحي، وأنه ولهذا السبب قرر تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم المقترح والانتهاء من المفاوضات بأي شكل.

المصدر / وكالات
#أمريكا #باكستان #شهباز شريف #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة