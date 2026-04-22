الذهب يصعد مدفوعًا بتهدئة التوترات.. والنفط يتراجع بعد تمديد الهدنة مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مدعومة بانخفاض أسعار النفط عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة خففت من مخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليبلغ 4755.11 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 13 أبريل/نيسان خلال جلسة أمس. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.1% إلى 4772.90 دولارًا.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع أسعار النفط، مع تهدئة نسبية في الأسواق عقب إعلان تمديد الهدنة، رغم غياب تأكيد فوري من إيران أو "إسرائيل" بشأن الموافقة على الخطوة، التي تنتهي مهلتها الأصلية اليوم.

ويرى محللون أن استمرار وقف إطلاق النار يحدّ من الضغوط التضخمية، إذ يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تقليص تكاليف الإنتاج والنقل، ما ينعكس إيجابًا على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. في المقابل، فإن أي تصعيد محتمل قد يدفع أسعار النفط والدولار والفائدة إلى الارتفاع، وهو ما قد يشكل ضغطًا على المعدن الأصفر.

وأشار بنك "Standard Chartered" إلى أن تحركات الأسعار لا تزال مرتبطة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط واحتياجات السيولة، مرجحًا بقاء الأداء عرضة لتقلبات قصيرة الأجل، مع توقعات باستعادة المعادن الثمينة زخمها واختبار الذهب لمستويات قياسية مجددًا.

في سياق متصل، قال كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه لم يقدّم أي تعهدات بشأن خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا التزامه باستقلالية قرارات البنك المركزي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.5% إلى 77.84 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 2067.25 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1560.31 دولارًا.

المصدر / رويترز