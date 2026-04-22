"سأظلُّ معذّبًا مدة طويلة".. كارلسون يعتذر عن دعمه لترامب خلال حملته الانتخابية

اعتذر الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون عن دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024، واصفًا أنه يشعر بالعذاب نتيجة "تضليل الجمهور".

وجاء كارلسون خلال حلقة من برنامجه، في حديث مع شقيقه باكلي، الذي عمل كاتبا لخطابات ترمب، إذ أقر بأنهما "ضالعان" في دعم الحملة.

وقال كارلسون إنه سيظل "معذبا بسبب ذلك مدة طويلة".

وقال لشقيقه "أنت كتبت له خطبا، وأنا شاركت في الحملة لمصلحته. نحن ضالعان في هذا بالتأكيد. لا يكفي أن تقول: حسنا لقد غيرت رأيي، أو مثلا: هذا سيئ أنا انسحبت. الأمر أشبه بطرق صغيرة جدا لكنها حقيقية، فنحن وملايين الناس مثلنا سبب حدوث هذا الآن".

وأضاف أن ما يجري يمثل "لحظة لمصارعة ضمائرنا، سنظل معذبين بسبب ذلك مدة طويلة"، مؤكدا "أريد أن أقول إنني آسف لتضليل الناس، لم يكن ذلك متعمدا".

ويأتي اعتذار كارلسون بعد تحوله إلى أحد أبرز منتقدي سياسات ترمب، خاصة مشاركته في الحرب على إيران، التي عدَّها "خيانة" لمؤيدي شعار "ماغا" الذين دعموا ترمب على أساس رفض الانخراط في حروب خارجية.

ويعتبر كارلسون ناقدًا، وكاتب عمود، ومذيعًا، ومحاورًا، ويعد من أبرز الإعلاميين المؤثرين في الوسط المحافظ الأميركي، وجه انتقادات وصفت بالحادة "لإسرائيل" وتساءل باستمرار عن جدوى الدعم الأميركي المطلق لها، وهل يعتبر ذلك خرقا لمبدأ "أميركا أولا" الذي تعهد به الرئيس دونالد ترمب؟

