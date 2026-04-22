طقس فلسطين: صافٍ ربيعيّ ومعتدل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا، ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافباً بوجه عام لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لذا يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومغبرا حاراً نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح الباكر .

