السيسي يدعو لتكثيف الجهود لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

21 ابريل 2026 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من السماح بتشتيت الانتباه عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة متفاقمة وانتهاكات مستمرة.

وشدد السيسي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، على ضرورة تكثيف الجهود لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض واقع يتعارض مع حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الذي توافق عليه المجتمع الدولي لتحقيق التسوية العادلة للقضية والسلام الدائم في المنطقة.

