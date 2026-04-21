"حماس": جريمة المستوطنين بقتل الفتى محمد الجعبري تستدعي موقفًا وطنيًا جامعًا

21 ابريل 2026 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
من موقع جريمة الدهس التي استهدفت الطفل محمد الجعبري

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن إقدام مستوطنين على قتل طفل دهساً في الخليل، وهدم مدرسة ومساكن في تجمع المالح بالأغوار الشمالية، يُشكّل جريمة فاشية ممنهجة، وانتهاكا فاضحا لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للأطفال والحق في التعليم.

القيادي في "حماس"، عبد الرحمن شديد

وقال شديد في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" يوم الثلاثاء، "إننا إذ ننعى الفتى محمد مجدي الجعبري الذي ارتقى جراء دهسه من موكب الوزير بن غفير في بيت عينون شمال مدينة الخليل، لنؤكد على ضرورة وجود موقف وطني جامع وفاعل لحماية الشعب الفلسطيني من تغول المستوطنين.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط إلى تحرك واسع لحماية وجودهم وأرضهم من اعتداءات المستوطنين وعبثهم الإجرامي، والتصدي لهذه الاعتداءات المتكررة بكل الوسائل المتاحة.

 وطالب السلطة بالإفراج عن عشرات المقاومين المعتقلين في سجونها بالضفة الغربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مقاومة الاحتلال وردع المستوطنين، وأن تكون سنداً لهم بتوفير الحماية.

المصدر / فلسطين أون لاين
