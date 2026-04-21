هدمت جرافات المستوطنين، فجر يوم الثلاثاء، مدرسة المالح في الأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، إن مستوطنين اقتحموا التجمع، وأقدموا على هدم المدرسة والمساكن المحيطة بها.

وأشار دراغمة إلى أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة كانت قد أجبرت العائلات الفلسطينية التي كانت تسكن المنطقة على الرحيل منها في أوقات سابقة.

رفع أعلام الاحتلال في المناطق المحيطة بالمدرسة

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال والمستوطنون، من تدمير وتجريف مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية التابعة لمديرية تربية طوباس، والاستيلاء على مبناها القديم ورفع أعلام الاحتلال فوقه، يشكل جريمة جديدة بحق الطلبة في الوصول الآمن إلى التعليم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تأتي في سياق تحديات متزايدة تواجه قطاع التعليم في المناطق المهددة، لا سيما في الأغوار الشمالية، حيث تتأثر البيئة التعليمية سلباً نتيجة الممارسات التي تعيق استقرار العملية التعليمية واستمراريتها.

وأضافت أن المساس بالمؤسسات التعليمية والبنية التحتية المرتبطة بها يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية التي تضمن حماية الحق في التعليم، داعية إلى ضرورة صون هذا الحق وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء كافة لتعزيز صمود المدارس والطلبة، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار العملية التعليمية في مختلف الظروف.

ويُشار إلى أن المدرسة كانت تخدم 70 طالباً من مرحلة التمهيدي حتى الصف الرابع، وتعرضت لسلسلة اعتداءات متواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات