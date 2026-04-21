الخليل: استشهاد الفتى محمد الجعبري دهساً تزامناً مع مرور موكب "بن غفير"

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

21 ابريل 2026 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
الشهيد الطفل محمد مجدي الجعبري

استشهد طفل فلسطيني جراء دهسه من مستوطنٍ في بيت عينون شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، صباح يوم الثلاثاء، بأن الفتى الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاما) أصيب بجروحٍ خطيرة جراء دهسه من مستوطن، ثم أعلن عن ارتقائِه لاحقًا.

وذكرت المصادر أن مستوطنًا دهس الفتى خلال مرور موكب وزير الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

ومنذ أكتوبر 2023، ارتقى 1187 شهيدًا في الضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 9816 آخرين، جراء العدوان المتواصل، ولا سيما في مخيمات ومدن شمالي الضفة الغربية، بحسب مركز معلومات فلسطين “معطى”.

وشهدت الضفة أكثر من 238048 انتهاكًا نفذته قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، منذ أكتوبر عام 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية دهس #استشهاد طفل #شمال الخليل #محمد مجدي الجعبري

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة