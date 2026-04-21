إيران تُعدم متهمًا بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

21 ابريل 2026 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق رجل اتُّهم بقيادة شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي

أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق رجل اتُّهم بقيادة شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، والمشاركة في إضرام النار بمسجد في طهران خلال احتجاجات يناير الماضي.

ووفق الوكالة، فإن الرجل يُدعى أميرعلي ميرجعفري، وقد أدانته المحكمة بارتكاب عملية حرق متعمّد لأحد مساجد العاصمة، إضافة إلى قيادة "أنشطة مناهضة للأمن". وأشارت إلى أن المحكمة العليا صادقت على الحكم، ليُنفَّذ فجر اليوم.

وشهدت إيران مطلع العام موجة احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة، قبل أن تُخمدها قوات الأمن في حملة تُوصف بأنها الأكبر منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.

ولم تُقدِّم الوكالة تفاصيل إضافية حول الشبكة المتَّهمة بالارتباط بـ"إسرائيل" أو طبيعة الأنشطة التي نُسبت للمتهم.

المصدر / وكالات
#إيران #الاحتلال الإسرائيلي #إعدامات #الحرب على إيران

