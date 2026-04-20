طهران تتوعّد بالرّد بعد اعتداء واشنطن على سفينة إيرانية في بحر عمان

20 ابريل 2026 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
 الولايات المتحدة "عطلت نظام الملاحة في السفينة الإيرانية

أكد مقر خاتم الأنبياء، يوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة انتهكت وقف النار ومارست القرصنة البحرية بإطلاقها النار على سفينة تجارية إيرانية في مياه بحر عمان".

وقال مقر خاتم الأنبياء، في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة عطلت نظام الملاحة في السفينة الإيرانية، كما قامت بإنزال على سطحها. 

وحذّر من أنّ القوات المسلحة الإيرانية سترد قريباً على هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبتها القوات الأميركية.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ البحرية الأمريكية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، واستولت عليها لمحاولتها اختراق الحصار البحري الأميركي في خليج عُمان.

ومن جهته، أكّد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنّ أمن مضيق هرمز ليس بلا ثمن، مضيفًا أنه "لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية، وفي الوقت نفسه توقع توفير الحماية المجانية للآخرين". 

نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف

والسبت، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وذلك في أعقاب نقض تعهدات شروط وقف إطلاق النار وعدم رفع الحصار البحري الأميركي عن السفن والموانئ الإيرانية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
