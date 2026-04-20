غزة/ محمد حجازي

في مشهد يعكس الالتفاف الشعبي حول المؤسسات الأمنية، نظم التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية، أمس، فعالية جماهيرية حاشدة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، لتكريم جهاز الشرطة الفلسطينية، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الجبهة الداخلية، رغم التحديات المعقدة التي يعيشها القطاع.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح، إلى جانب علماء دين وقيادات شرطية، في تأكيد جماعي على دعم الدور الذي تضطلع به الشرطة في خدمة المواطنين وتعزيز السلم الأهلي.

وفي كلمة التجمع، أشاد عضو التجمع الوطني علاء الدين العكلوك بالدور الوطني والمجتمعي للشرطة الفلسطينية في ضبط الحالة الأمنية، مثمنًا جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون والتصدي لمحاولات العبث بأمن المجتمع.

عضو التجمع الوطني، علاء الدين العكلوك

وأدان العكلوك الاستهدافات المتكررة التي يتعرض لها عناصر وضباط الشرطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الشرطة، وفق القانون الدولي، تُعد قوة مدنية محمية، وأن استهدافها يمثل جريمة تستوجب المحاسبة الدولية، داعيًا إلى وقف الاعتداءات على الكوادر المدنية والخدمية.

كما شدد على أن استقرار الجبهة الداخلية يرتبط بتنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار، وفتح المعابر بشكل كامل، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، والتخفيف من معاناة السكان.

من جانبه، أكد المختار عارف بكر أن القبائل والعشائر تقف صفًا واحدًا خلف الأجهزة الشرطية في جهودها لملاحقة العصابات الإجرامية، معتبرًا أن استقرار القطاع “خط أحمر”، وأن الالتفاف الشعبي حول الشرطة يشكل صمام أمان لإفشال مخططات الفوضى.

ودعا بكر إلى تسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج دون قيود، مشددًا على أن إنقاذ حياتهم يتطلب كسر الحصار وفتح المعابر، وإزالة العراقيل التي تعيق عمل المؤسسات الحكومية.

بدوره، أوضح عضو رابطة علماء فلسطين جودة المظلوم أن الشرطة الفلسطينية جزء أصيل من النسيج الوطني، ودورها يقتصر على حماية المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة الجريمة، وهي مهام مدنية تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب المظلوم المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة الاحتلال على استهدافه المتكرر لعناصر الشرطة، داعيًا إلى تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار، والسماح للحكومة الفلسطينية بممارسة مهامها دون عوائق، وضمان إدخال المساعدات باعتبارها حقًا إنسانيًا غير قابل للمساومة.

وتأتي هذه الفعالية في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة في مختلف مناطق القطاع، حيث طالت عمليات القصف والاغتيال العشرات منهم أثناء تأديتهم مهامهم في تأمين قوافل المساعدات، وتنظيم الأسواق، وحماية الممتلكات العامة. ويُنظر إلى هذه الاستهدافات باعتبارها محاولة لإضعاف المنظومة الإدارية ونشر الفوضى، وهو ما يقابله الشارع الفلسطيني بمزيد من الدعم لأجهزته الخدمية.

وفي ختام الفعالية، كرّم وفد من التجمع الوطني للقبائل والعشائر قيادة جهاز الشرطة الفلسطينية، مقدمًا “درع الوطن”، تقديرًا لتضحياتهم ودورهم في صون السلم الأهلي، رغم ظروف العدوان المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين