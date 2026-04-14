حماس: استهداف الشرطة بغزة محاولةً لبث الفوضى وتمكين المليشيات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الثلاثاء، أن استهداف طيران جيش الاحتلال الإرهابي لسيارة شرطة في شارع النفق بمدينة غزة؛ ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل؛ يمثل إمعاناً في الجرائم المستمرة في القطاع، وتأكيداً على نيّة حكومة الاحتلال مواصلة خطوات إفشال جهود المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "إن تكثيف استهداف جيش الاحتلال الإرهابي لعناصر الشرطة المدنية يأتي في سياق سعي الحكومة الصهيونية الحثيث لبث الفوضى في القطاع، وإضعاف المنظومة الأمنية، وإتاحة الفرصة لميليشيات العملاء لتنفيذ أجنداتها الخبيثة، وهو ما سيتصدى له شعبنا ومقاومته بكل قوة".

طالع المزيد: بالفيديو والصور 4 شهداء بينهم طفل في قصف مركبة تتبع للشرطة في غزة



وطالبت حركة حماس، الإدارة الأمريكية، الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والوسطاء، بتحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزامه بتنفيذ استحقاقات الاتفاق.

كما دعت المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال، والعمل على عزله سياسياً، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبنا والإنسانية.

واستشهد 4 مواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية في منطقة "شارع النفق"، وسط مدينة غزة.

وقد أفاد مراسل "فلسطين أون لاين"، أن القصف طال جيب شرطة عند مفترق الشارع الجديد مقابل صيدلية الأسرة في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات في المكان.

طالع المزيد: بالفيديو والصور الداخليّة: استشهاد ضابط و3 آخرين بقصف مركبة للشرطة في غزة



من جهتها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، استشهاد ضابط شرطة وثلاثة مواطنين أحدهم طفل، وإصابة 9 آخرين من الشرطة والمارة من بينهم حالات حرجة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمركبة شرطية تابعة لمركز شرطة التفاح والدرج بمدينة غزة أثناء مهمة اعتيادية للشرطة ظهراليوم.

وأسفرت انتهاكات الاحتلال وخروقاته المستمرة لاتفاقية التهدئة عن ارتقاء 754 شهيدًا، إلى جانب إصابة 2100 مواطن؛ وفق معطيات طبية رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و333 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و202 مصاب بجروح متفاوتة.

وبالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، طرح المبعوث الدولي ورئيس "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف مؤخرًا خطة لـ "نزع سلاح" المقاومة في قطاع غزة وربط ذلك بإعمار القطاع عبر عدة مراحل.