شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الدامية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، فيما تواصل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة بالعمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وفق المراحل المنصوصة.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى الشهيد أنس خالد صافي وأصيب آخر، فجر يوم الاثنين، في قصف مسيرة للاحتلال على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طيران الاحتلال نقطة تابعة للشرطة في محيط دوار الـ(17) غربي مدينة غزة، فيما أصيب 5 مواطنين في إطلاق الاحتلال نيرانه تجاه خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

ووصل عدد من الجرحى إلى المستشفى المعمداني عقب استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مفترق دولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.



وأصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال، إثر إطلاق نار في محيط "دوار أبو حميد" وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط القطاع.

