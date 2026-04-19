الاحتلال يواصل عملياته جنوب لبنان ويعزز تموضعه على "الخط الأصفر"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات ميدانية داخل نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان، رغم سريان وقف إطلاق النار، في وقت تعمل فيه على ترسيخ وجودها العسكري وتعزيز سيطرتها في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، الأحد، يشمل "الخط الأصفر" نحو 55 قرية لبنانية، حيث تتركز أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعادة تشكيل المنطقة ميدانياً، من خلال استخدام آليات هندسية ثقيلة، من بينها جرافات من طراز D9، لتنفيذ عمليات هدم وتفجير واسعة تطال مناطق كاملة.



صورة نشرتها "يديعوت أحرنوت"لأماكن سيطرة الاحتلال جنوب لبنان

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقديراتها بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تثبيتاً أكبر لتموضع القوات على طول هذا الخط، مع فرض سيطرة نارية مشابهة للنموذج المعتمد في قطاع غزة.

وأوضحت أن "الجيش" يسعى إلى إنشاء آلية منظمة لفرض وقف إطلاق النار، تتضمن أدوات للرقابة والتحكم، بما يتيح التعامل مع أي تهديد محتمل قد يستهدف قواته في المنطقة.

في المقابل، لا تزال هناك تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية بشأن كيفية التعامل مع المناطق الواقعة خارج "الخط الأصفر"، إذ توقفت الهجمات الإسرائيلية على بيروت، غير أن مصير المنطقة الممتدة بين هذا الخط ونهر الليطاني ما يزال غير محسوم.

ووفق الصحيفة، يطمح جيش الاحتلال إلى الحصول على هامش يسمح له بتنفيذ غارات ضمن إطار آلية الرقابة المزمع إنشاؤها.

