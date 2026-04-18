قوة من جيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزاً

توغلت قوة من جيش الاحتلال في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، السبت، ونصبت حاجزا مؤقتا على أحد الطرق، حيث قامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقا من المكان.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية نصبت حاجزا مؤقتا على طريق طرنجة – مزارع الأمل، بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقا من المكان".

يأتي التوغل الإسرائيلي رغم تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، في حوار مع الأناضول، الخميس، قال فيها إن المفاوضات مع تل أبيب لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على التواجد في الأراضي السورية.

وتكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل يومي خلال الأشهر الأخيرة، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت "إسرائيل" انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

المصدر / الأناضول