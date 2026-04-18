كندا ترفض تأشيرات لمسؤولين في الاتحاد الفلسطيني لحضور مؤتمر "فيفا"

رفضت كندا منح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، ومسؤولين آخرين تأشيرات دخول للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في مدينة فانكوفر، تمهيداً لانطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وأفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن السلطات الكندية رفضت طلبات التأشيرة المقدمة من الرجوب (72 عاماً) إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد الفلسطيني، لحضور الاجتماع السنوي لـ"فيفا"، الذي يُعد بمثابة انطلاقة غير رسمية لمونديال 2026، المقرر أن يبدأ في 11 يونيو/حزيران المقبل في مكسيكو سيتي.

وبحسب المصدر ذاته، يُعتقد أن الرجوب كان من بين ثلاثة مسؤولين رُفضت طلباتهم، إلى جانب الأمين العام لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ورئيس الشؤون القانونية.

وفي تعليقها على القضية، قالت متحدثة باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إن السلطات لا تعلّق على الطلبات الفردية، مشيرة إلى أن جميع طلبات التأشيرة تُدرس بشكل منفصل، وفق المعلومات المقدمة من أصحابها، وبناءً على معايير الأهلية والقبول المعتمدة، بغض النظر عن جنسية المتقدمين.

وأضافت أن المتقدمين يتلقون تفاصيل كاملة بشأن القرارات الصادرة بحق طلباتهم، في إطار الإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أوسع تتعلق بمشاركة بعض الوفود في مونديال 2026، خصوصاً في ظل قيود السفر المفروضة في الولايات المتحدة، التي قد تطال منتخبات متأهلة مثل هايتي وإيران وساحل العاج والسنغال.

