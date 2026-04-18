قوة "رادع" تعتقل عميلين وسط غزة بعملية أمنية

أعلنت قوة "رادع" السبت، اعتقال عميلين يتبعان لإحدى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال في منطقة وسط قطاع غزة، وذلك خلال عملية أمنية وُصفت بالدقيقة بعد رصد تحركاتهما ومحاولة تواصلهما مع عائلاتهم.

وقالت القوة في بيان مقتضب إن العملية نُفِّذت بناءً على معلومات شعبية قدّمها مواطنون، أفادوا بوجود نية لدى العميلين لزيارة ذويهم، ما ساعد في تضييق نطاق الملاحقة وتحديد مكانهما بدقة.

وأكدت "رادع" في بيان، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أنّ تعاون المواطنين يمثّل ركيزة أساسية في ملاحقة الشبكات المتعاملة مع الاحتلال، مشيدة بدور الأهالي في دعم الجهود الأمنية الرامية إلى تفكيك العصابات التي تهدد الجبهة الداخلية مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

ويشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية في غزة كثّفت خلال الشهور الأخيرة من عملياتها ضد المليشيات المتعاونة مع الاحتلال والمتمركزة في مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يستخدمها في تنفيذ عمليات ضد المواطنين الفلسطينيين وفي عمليات اغتيال لشخصيات في المقاومة.

