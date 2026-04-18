مذكرة برلمانية بريطانية تطالب بعقوبات شاملة على "إسرائيل"

"طريق مكة" يطلق أولى رحلاته إلى السعودية استعدادا لموسم الحج

المرشد الإيراني: مستعدون لإذاقة الأعداء مرارة هزائم جديدة

قياسات جديدة تزيد حيرة الفلكيين: الكون ينمو أسرع مما كنا نعتقد!

مباحث خان يونس تضبط 3 قطع سلاح استُخدمت خارج إطار القانون

تركيا: اجتماع وزاري بشأن غزة ضمن منتدى أنطاليا

إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين شمال رام الله

"هند رجب" تقدم شكوى جنائية ضد جندي إسرائيلي أمريكي في سريلانكا

مصادر إيرانية: طهران لم توافق حتى هذه اللحظة على الجولة المقبلة من المفاوضات

اليابان وأوروبا تبحثان خفض الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة

إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين شمال رام الله

18 ابريل 2026 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال في الضفة

أصيب مواطن، يوم السبت، في هجوم المستوطنين على قرية عين سينيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مستوطنين هاجموا بالحجارة عددا من المنازل في القرية، واعتدوا على المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتتعرض قرية عين سينيا لاعتداءات متكررة من المستعمرين، تشمل اقتحامات محيط المنازل والاعتداء على المواطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ 315، ثم رام الله والبيرة بـ 292، والقدس بـ 203، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
