إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين شمال رام الله

أصيب مواطن، يوم السبت، في هجوم المستوطنين على قرية عين سينيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مستوطنين هاجموا بالحجارة عددا من المنازل في القرية، واعتدوا على المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتتعرض قرية عين سينيا لاعتداءات متكررة من المستعمرين، تشمل اقتحامات محيط المنازل والاعتداء على المواطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ 315، ثم رام الله والبيرة بـ 292، والقدس بـ 203، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.

