مصادر إيرانية: طهران لم توافق حتى هذه اللحظة على الجولة المقبلة من المفاوضات

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت، إنّ "إيران لم توافق حتى هذه اللحظة على الجولة المقبلة من المفاوضات بسبب إعلان ترامب عن الحصار البحري على إيران وبسبب المطالب المفرطة للأميركيين في المفاوضات.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر إيرانية قولهم: إن طهران أكدت أن عدم طرح المطالب المفرطة للأميركيين في المفاوضات هو شرط أساسي لاستمرارها، وإلا فإن إيران "ليست بصدد إضاعة وقتها في مفاوضات طويلة وغير مجدية".

وأشارت إلى أنّ إيران أبلغت المسؤولين الأميركيين بموقفها عبر الوسيط الباكستاني.

اقرأ أيضًا: إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز ومقر"خاتم الأنبياء" يوضّح التفاصيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران، إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وعودة الوضع إلى حالته السابقة، مشددًا على أنيه يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد مقر خاتم الأنبياء في تصريحات صحفية، أن هذا الممر المائي الاستراتيجي سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية وخاضعا لرقابة مشددة.

اقرأ أيضًا: إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة

وأوضح أن طهران كانت قد أبدت "حسن نية" في وقت سابق بناء على المفاوضات الجارية، حيث وافقت بموجب تلك التفاهمات على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق بصورة مُدارة، إلا أن الجانب الأمريكي استمر في "القرصنة والسطو البحري" تحت ذريعة الحصار.

وتأتي هذه المعلومات في ضوء تزايد الحديث عن احتمال إجراء جولة ثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد، مع تمسك إيران بنقاطها الـ 10 التي أعلنتها كأساس للتفاوض، وعلى رأسها وقف الحرب في المنطقة ككل، والإفراج عن أصولها المجمدة، وإعادة الإعمار ودفع التعويضات والاعتراف بحق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

