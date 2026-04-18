إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة

نفت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح خلال برنامج تلفزيوني، إن بلاده ترفض الادعاءات المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب.

وأكد بقائي، أن اليورانيوم المخصب يُعدّ بالنسبة لإيران "مقدسًا كأرضها"، مشددًا على أنه "لن يتم نقله إلى أي مكان آخر تحت أي ظرف".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي

وفي تقييمه لمسار المفاوضات، أوضح بقائي، أن مسألة نقل اليورانيوم لم تُطرح على جدول الأعمال، ولم تُقدَّم من قبل بلاده كخيار مطروح.

وأوضح بقائي أن إطار تفاهم وقف إطلاق النار واضح، ومدته أسبوعان وأن المفاوضات الأخيرة جارية لوضع الأسس لوقف كامل للحرب، مشيرا إلى أن تركيز الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووساطة باكستان انصبّ بالكامل على تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الحرب نهائيا وضمان مصالح الشعب الإيراني.

وادعى ترامب، بأن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة لإخراج اليورانيوم المخصب من البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين