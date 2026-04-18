فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة.. وهذا موقفنا بخصوص هرمز

محمود أبو حماد… شاب ينهكه السرطان وينتظر بصيص أمل خارج غزة

عجيسة: أسطول الحرية والصمود المنطلق نحو غزة هو الأضخم في تاريخ كسر الحصار

مرضى غزة بين الألم والانتظار… تأخر التحويلات الطبية يهدد حياة الآلاف

كيف نستثمر التناقضات الأمريكية الأوروبية؟

خروقات متواصلة.. قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني شرقي غزة وخانيونس

شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

بنت جبيل.. المدينة التي أحرقت أحلام "إسرائيل"

قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة.. وهذا موقفنا بخصوص هرمز

18 ابريل 2026 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
...
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الرئيس الأمريكي طرح 7 ادعاءات في غضون ساعة واحدة وجميع هذه الادعاءات السبعة كاذبة".

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة لم تكسب الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحرزوا أي تقدم في المفاوضات.

كما أشار إلى أنه "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، موضخاً أنّ "حركة العبور في مضيق هرمز ستتم وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران".

وأكد قاليباف أن فتح أو إغلاق المضيق واللوائح المنظمة له سيتحدد بناء على المعطيات الميدانية وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر أنّ "الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب، والشعب الإيراني لن يتأثر بهذه الأساليب. 



ودعا رئيس البرلمان الإيراني، إلى متابعة الأخبار الحقيقية والدقيقة حول المفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأمس الجمعة، أشار ترامب، إلى أنّ إيران وافقت على فتح "مضيق إيران" (هرمز) بالكامل، وأنه جاهز للمرور الكامل، لكنه لفت إلى أنّ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل نافذا "إلى حين إتمام معاملتنا معها بنسبة 100%"، متوقّعاً أن "تسير هذه العملية بسرعة فائقة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الرئيس الأمريكي #مضيق هرمز #محمد باقر قاليباف

تعليق عبر الفيس بوك

