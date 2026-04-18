قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة.. وهذا موقفنا بخصوص هرمز

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الرئيس الأمريكي طرح 7 ادعاءات في غضون ساعة واحدة وجميع هذه الادعاءات السبعة كاذبة".

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة لم تكسب الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحرزوا أي تقدم في المفاوضات.

كما أشار إلى أنه "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، موضخاً أنّ "حركة العبور في مضيق هرمز ستتم وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران".

وأكد قاليباف أن فتح أو إغلاق المضيق واللوائح المنظمة له سيتحدد بناء على المعطيات الميدانية وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



واعتبر أنّ "الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب، والشعب الإيراني لن يتأثر بهذه الأساليب.

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

ودعا رئيس البرلمان الإيراني، إلى متابعة الأخبار الحقيقية والدقيقة حول المفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأمس الجمعة، أشار ترامب، إلى أنّ إيران وافقت على فتح "مضيق إيران" (هرمز) بالكامل، وأنه جاهز للمرور الكامل، لكنه لفت إلى أنّ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل نافذا "إلى حين إتمام معاملتنا معها بنسبة 100%"، متوقّعاً أن "تسير هذه العملية بسرعة فائقة".

