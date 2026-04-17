طهران تعلن فتح مضيق هرمز "تماشيا مع وقف النار في لبنان".. وترامب يعلق

أعلن وزير ‌الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، فتح مضيق هرمز كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال عراقجي، في منشور على ‌منصة “أكس” أن مرور ‌السفن عبر المضيق سيكون عبر الطريق المنسق كما ‌أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

في المقابل، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان إيران فتح مضيق هرمز، وقال في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال “أعلنت إيران للتو أن مضيق” هرمز “مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكرا!”.

وتابع "الحصار البحري سيظل ساريا بالكامل فيما يتعلق بإيران ‌فقط، إلى حين ‌إتمام اتفاقنا معها بنسبة 100 بالمئة".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن وقف إطلاق النار في لبنان سيستمر 10 أيام بدءا من منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش والحرس "على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي عمل عدواني من قِبل الأعداء وحلفائهم"، مضيفا أن "أي حماقة يرتكبها الأعداء للاعتداء البري ستُواجه بضربات مدمرة، ولن تجلب للعدو غير الذل والهزيمة".

وعلى الصعيد الدولي، تبحث 40 دولة مهمة عسكرية بمضيق هرمز وسلامة البحارة العالقين، حيث تترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعا اليوم الجمعة، يضم نحو 40 دولة بهدف تجديد التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.