الخليل: الاحتلال يمنع التجول ويطرد طواقم الإغاثة الطبية غرب دورا

18 ابريل 2026 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
اقتحام ومنع تجوال واعتداء على الأهالي في قرية افقيقس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، قرية افقيقيس، غرب مدينة دورا جنوب الخليل، وقامت بفرض منع التجوال على كافة أنحاء القرية.

وتخلل الاقتحام اعتداءات مباشرة على الأهالي من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال طردت طاقم الإغاثة الطبية من داخل عيادة القرية ومنعهم من ممارسة عملهم الإنساني، وسط استمرار التوتر في القرية.

واستشهد شاب في القرية صباح اليوم، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

اقرأ أيضًا: شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد احمد ابو غالية السويطي (25 عاما) في خربة سلامة، بزعم محاولته الاقتراب من مستوطنة "نجوهوت" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، عقب إطلاق النار عليه.

وخلال الأسبوع الماضي، استشهد فلسطينيان وأصيب 46 آخرين، في 1439 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
