شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهد شاب، صباح يوم السبت، برصاص قوات الاحتلال في خربة سلامة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد احمد ابو غالية السويطي (25 عاما) في خربة سلامة، بزعم محاولته الاقتراب من مستوطنة "نجوهوت" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، عقب إطلاق النار عليه.

وخلال الأسبوع الماضي، استشهد فلسطينيان وأصيب 46 آخرين، في 1439 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

