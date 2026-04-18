قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة وهذا موقفنا بخصوص هرمز

محمود أبو حماد… شاب ينهكه السرطان وينتظر بصيص أمل خارج غزة

عجيسة: أسطول الحرية والصمود المنطلق نحو غزة هو الأضخم في تاريخ كسر الحصار

مرضى غزة بين الألم والانتظار… تأخر التحويلات الطبية يهدد حياة الآلاف

كيف نستثمر التناقضات الأمريكية الأوروبية؟

خروقات متواصلة.. قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني شرقي غزة وخانيونس

شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

بنت جبيل.. المدينة التي أحرقت أحلام "إسرائيل"

أمن المقاومة يعلن ضبط أجهزة تجسس بين خيام النازحين في غزة

18 ابريل 2026 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...
جندي يطلق الرصاص تجاه الفلسطينيين بالضفة

استشهد شاب، صباح يوم السبت، برصاص قوات الاحتلال في خربة سلامة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد احمد ابو غالية السويطي (25 عاما) في خربة سلامة، بزعم محاولته الاقتراب من مستوطنة "نجوهوت" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، عقب إطلاق النار عليه.

وخلال الأسبوع الماضي، استشهد فلسطينيان وأصيب 46 آخرين، في 1439 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

#رصاص الاحتلال #اعتداءات الاحتلال #مدينة دورا #شهداء في الضفة #شهيد في الخليل

