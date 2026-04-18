أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة.. وهذا موقفنا بخصوص هرمز

محمود أبو حماد… شاب ينهكه السرطان وينتظر بصيص أمل خارج غزة

عجيسة: أسطول الحرية والصمود المنطلق نحو غزة هو الأضخم في تاريخ كسر الحصار

مرضى غزة بين الألم والانتظار… تأخر التحويلات الطبية يهدد حياة الآلاف

كيف نستثمر التناقضات الأمريكية الأوروبية؟

خروقات متواصلة.. قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني شرقي غزة وخانيونس

شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

معلنةً تعليق أنشطتها في منطقة الاستهداف"

18 ابريل 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
الاحتلال يصعّد أزمة التعطيش في غزة باستهداف خطوط الإمداد والطواقم العاملة

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن غضبها إزاء استشهاد سائقي شاحنتين متعاقدتين مع يونيسف لتوفير المياه النظيفة للعائلات في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال، معلنة تعليق أنشطتها في المنطقة التي استهدف فيها السائقين.

وشددت المنظمة في بيان لها، على أن السائقين استشهدا، بنيران إسرائيلية صباح أمس الجمعة عند نقطة تعبئة المياه في شارع المنصورة بمدينة غزة فيما أصيب شخصان آخران أثناء عمليات نقل مياه بشكل روتيني دون أي تغييرات في الحركة أو الإجراءات.

وأشارت إلى أن محطة تعبئة المياه في المنصورة تعد حاليًا المحطة الوحيدة العاملة لتعبئة شاحنات المياه من خط إمداد "ميكوروت" الذي يخدم مدينة غزة.

اقرأ أيضًا: بئر بلا تشغيل.. العطش يحاصر سكان حي الزيتون في غزة

ولفتت المنظمة إلى أنها أصدرت تعليمات لمتعاقدي "يونيسف"، بتعليق أنشطتهم في الموقع، حتى تتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ودعت سلطات الاحتلال إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث وضمان المساءلة الكاملة، مشددة على وجوب عدم يتم استهداف العاملين في المجال الإنساني ومقدمي الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك مرافق المياه الحيوية.

وأمس استشهد الشقيقان محمود وعيد أبو وردة من جباليا البلد برصاص قوات الاحتلال أثناء تعبئتهما المياه للمواطنين قرب مدخل حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة