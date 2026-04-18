اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن غضبها إزاء استشهاد سائقي شاحنتين متعاقدتين مع يونيسف لتوفير المياه النظيفة للعائلات في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال، معلنة تعليق أنشطتها في المنطقة التي استهدف فيها السائقين.

وشددت المنظمة في بيان لها، على أن السائقين استشهدا، بنيران إسرائيلية صباح أمس الجمعة عند نقطة تعبئة المياه في شارع المنصورة بمدينة غزة فيما أصيب شخصان آخران أثناء عمليات نقل مياه بشكل روتيني دون أي تغييرات في الحركة أو الإجراءات.

وأشارت إلى أن محطة تعبئة المياه في المنصورة تعد حاليًا المحطة الوحيدة العاملة لتعبئة شاحنات المياه من خط إمداد "ميكوروت" الذي يخدم مدينة غزة.

ولفتت المنظمة إلى أنها أصدرت تعليمات لمتعاقدي "يونيسف"، بتعليق أنشطتهم في الموقع، حتى تتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ودعت سلطات الاحتلال إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث وضمان المساءلة الكاملة، مشددة على وجوب عدم يتم استهداف العاملين في المجال الإنساني ومقدمي الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك مرافق المياه الحيوية.

وأمس استشهد الشقيقان محمود وعيد أبو وردة من جباليا البلد برصاص قوات الاحتلال أثناء تعبئتهما المياه للمواطنين قرب مدخل حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

