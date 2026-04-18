خروقات متواصلة.. قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني شرقي غزة وخانيونس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، ومتنصلًا من كافة التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني كما ورد في بنود الاتفاق، وسط صمت الوسطاء والدول الضامنة، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين في القطاع المحاصر.

وفي رصد آخر التطورات، يوم السبت، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في شرقي قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف لمنازل شرقي مدينة غزة

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 766 شهيدًا بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,147، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,345 شهيدًا، و172,250 إصابة، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين