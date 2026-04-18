أسعار النفط تهبط 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل

أرقام فلكية.. تذكرة نهائي مونديال 2026 تصل إلى 25 ألف دولار

الاحتلال يجرِّف أراضي زراعية غرب جنين

فيديو جديد يوثِّق هجوم مستوطن تصدَّر "لسبريسو".. ما القصة؟

اعتقال جنديين إسرائيليين للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران

أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة.. وهذا موقفنا بخصوص هرمز

محمود أبو حماد… شاب ينهكه السرطان وينتظر بصيص أمل خارج غزة

خروقات متواصلة.. قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني شرقي غزة وخانيونس

18 ابريل 2026 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، ومتنصلًا من كافة التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني كما ورد في بنود الاتفاق، وسط صمت الوسطاء والدول الضامنة، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين في القطاع المحاصر.

وفي رصد آخر التطورات، يوم السبت، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في شرقي قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف لمنازل شرقي مدينة غزة

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 766 شهيدًا بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,147، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,345 شهيدًا، و172,250 إصابة، موضحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

