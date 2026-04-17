غزة/ محمد أبو شحمة

تتواصل شكاوى مواطنين من قطاع غزة عالقين في الخارج، ولا سيما في مصر، من احتجاز جوازات سفرهم لدى جهات رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، في خطوة يصفونها بـ"التعسفية"، لما تسببه من أزمات إنسانية وقانونية تعرقل تنقلهم وتهدد مستقبلهم الصحي والتعليمي، وسط غياب توضيحات رسمية أو حلول ملموسة.

وأكد عدد من المواطنين أن جهات في وزارة الخارجية برام الله ترفض تسليمهم جوازات سفرهم دون إبداء أسباب واضحة، مشيرين إلى تجاهل متكرر لاستفساراتهم واتصالاتهم، على الرغم مما يشكله ذلك من انتهاك لحقوقهم الأساسية المكفولة قانونًا.

ويعبّر المتضررون عن استيائهم من الآلية المتبعة، خاصة ما تُعرف بـ"اللجان الأمنية"، والتي يرون أنها تقف خلف تعطيل تسليم الجوازات، في ظل غياب الشفافية وتوضيح المعايير المعتمدة.

إجراء "تعسفي وغامض"

يقول المواطن أحمد عبد الهادي، أحد المتضررين، إن احتجاز جوازات السفر يمثل إجراءً "تعسفيًا وغامضًا"، معتبرًا أن الجواز، الذي يُفترض أن يكون حقًا أساسيًا، تحوّل إلى أداة تقييد غير مبرر.

وأضاف لـ "فلسطين أون لاين": "نتوجه يوميًا تقريبًا إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة للسؤال عن مصير جوازات سفرنا، لكن الرد دائمًا: لا نعرف، القرار في رام الله وليس لدينا أي معلومات".

وتابع: "لدينا مريض بحاجة إلى استكمال علاجه في أوروبا، لكنه عاجز عن السفر بسبب احتجاز جوازه، كما أن هناك طلابًا خسروا فرصًا دراسية ومنحًا خارجية نتيجة هذا الإجراء".

من جهته، يؤكد المواطن أحمد ثابت أن المشكلة لم تعد حالات فردية، بل باتت ظاهرة متكررة، ما يعزز الاعتقاد بوجود نهج عام في التعامل مع أبناء غزة في الخارج.

ويقول: "الأزمة مستمرة منذ فترة، ولا توجد أي نية لحلها، وكأن هناك تعمدًا لإذلال الناس، بدلًا من دعمهم وتسهيل أمورهم كما يفترض".

أزمة متفاقمة وانتقادات حقوقية

بدوره، أكد الدبلوماسي السابق عدلي صادق أن أزمة احتجاز جوازات السفر للمواطنين من غزة في الخارج تتفاقم بشكل مستمر، متسببة في معاناة إنسانية وأزمات قانونية، خاصة في ظل متطلبات الإقامة والتنقل في الدول المضيفة.

الدبلوماسي السابق، عدلي صادق

وأشار صادق، في منشور عبر "فيسبوك"، إلى أن عدد المتضررين تجاوز خمسة آلاف شخص، معتبرًا أن هذه الممارسة تمثل "وجهًا قاسيًا من الإيذاء"، حيث يلاحق الحصار المواطنين حتى خارج الوطن.

وأضاف أن استمرار هذا النهج يسيء إلى صورة السلطة ويقوض مشروعيتها، متسائلًا عن الجهة التي تملك حق حرمان المواطن من حقه الدستوري في امتلاك جواز سفر.

وانتقد صادق القائمين على هذه الإجراءات، واصفًا إياهم بأنهم يفتقرون إلى فهم فلسفة العمل الوطني، ويحكمهم نهج إقصائي، مؤكدًا أن كرامة المواطن يجب أن تبقى فوق أي اعتبارات إدارية أو أمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين