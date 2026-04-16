تصعيد أمريكي: واشنطن تهدد باستئناف الحرب على إيران بالتزامن مع الحصار البحري

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة دان كين، أن القوات الأمريكية "جاهزة لاستئناف العمليات القتالية"، في ظل تصعيد عسكري متزايد في المنطقة، تزامنًا مع بدء تنفيذ ما وصفه بحصار بحري يستهدف إيران.

وقال المسؤول العسكري كين، الخميس، إن القوات الأمريكية بدأت منذ يوم الاثنين فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مؤكداً أن الإجراء يشمل جميع السفن دون استثناء، بغض النظر عن علم الدولة التي ترفعها، بينما لا يشمل مضيق هرمز بشكل مباشر.

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف جندي وبحّار يشاركون في تنفيذ العمليات البحرية المرتبطة بالحصار، مشيرًا إلى أن القوات تعمل في “منطقة بحرية مكتظة ومعقدة” ضمن عمليات مراقبة وملاحقة مستمرة.

وأضاف كين أن القوات الأمريكية "تلاحق أي سفينة تحاول خرق الحصار"، لافتًا إلى أن بعض السفن الإيرانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير هذه الإجراءات، حيث غيّرت 13 سفينة مسارها منذ بدء العملية.

وأكد المسؤول أن البحرية الأمريكية مستعدة للصعود على متن أي سفينة تخالف التعليمات والاستحواذ عليها عند الضرورة، مشيرًا إلى أن المدمرات المنتشرة في المنطقة مزودة بأسلحة وصواريخ متقدمة لدعم هذه العمليات.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهة في المياه الإقليمية والدولية.

