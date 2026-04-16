فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الأسرى يواجهون أخطر مرحلة في تاريخهم وندعو لحراك ضاغط لوقف جرائم الاحتلال

مدير الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق

معطيات: أكثر من 9600 أسير في سجون الاحتلال حتى مطلع الشهر الجاري

"كتلة الصحفي": 45 صحفيًا فلسطينيون لا يزالون في سجون الاحتلال

ظروف اعتقالية قاسية يعيشها أسرى غزة داخل سجن "جانوت"

766 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشية يوم الأسير الفلسطيني… أمٌّ تبحث عن أثر ابنها بين الوجوه وخيط أمل لا ينطفئ

صرف العملات في فلسطين الخميس

"الشيوخ الأمريكي" يُحبط مشروع قانون يلغي بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"

"في يوم الأسير الفلسطيني"

"حماس" تدعو للمشاركة الواسعة في المسيرات الدّاعمة للأسرى الفلسطينيين

16 ابريل 2026 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يأتي في ظل ظروف هي الأخطر على الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، ما يستدعي أن تكون هذه الذكرى يوماً للحضور الوطني الواسع بما يوازي حجم التحديات التي تواجه أسرانا.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي يوم الخميس، إن الاحتلال يُصعِّد سياسات التنكيل والقمع الوحشي والإهمال الطبي وتشريعات الإعدام التي تستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنَّ المرحلة الحالية تفرض انخراطاً فاعلاً من كل المستويات، وخاصة الفعاليات الشعبية والجماهيرية، وتحويل هذا اليوم إلى مساحة اشتباك وطني وإعلامي، يرفع صوت الأسرى عالياً ويكسر محاولات القفز عن قضيتهم أو تهميشها.

وأهابت "حماس" بكل أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وأحرار العالم، للمشاركة الواسعة في المسيرات والوقفات والأنشطة الداعمة للأسرى، بما يعزز الضغط ويؤكد أن قضية الأسرى حاضرة في وجدان العالم الحر.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والهيئات الأممية الحقوقية والإنسانية والقانونية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى، والضغط على الاحتلال بكل السبل حتى رفع الظلم عنهم ونيل حريتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يوم الأسير الفلسطيني #إعدام الأسرى #الحرب على الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة