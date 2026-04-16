لبنان: شهداء في صور وأنصارية وحزب الله يستهدف تجمعات الاحتلال في الخيام وبنت جبيل

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

16 ابريل 2026 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
آثار قصف الاحتلال على الجنوب اللبناني

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان رغم كل الدعوات لوقف إطلاق النار، فيما واصل حزب الله عملياته ردًّا على اعتداءات الاحتلال على الجنوب اللبناني.

العدوان على لبنان

أفادت مصادر صحفية بأن غارة للاحتلال استهدفت بلدة كونين الواقعة جنوبي لبنان.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن من الهبارية جراء استهداف سيارته على طريق إبل السقي، فيما أشارت وزارة الصحة إلى وصول 10 شهداء و5 جرحى في غارات إسرائيلية على صور وأنصارية وجباع.

واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، فيما  قصفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية استهدف بلدة القنطرة جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء ارتقاء 43 شخصا وإصابة 140 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2167 شهيدًا و7061 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، يوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمّعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته أثناء محاولتها التقدّم داخل الأراضي اللبنانية، ومواقع ومقارّ عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله إنه استهدف موقع حانيتا، وثكنة ليمان، شمال مستوطنة نهاريّا، وقاعدة لوجستيّة للفرقة 146 في جيش الاحتلال (شمال بلدة الشيخ دنون)، شرق مدينة نهاريا، بأسرابٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

كما استهدف مقاومو حزب الله موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على لبنان #عمليات حزب الله

تعليق عبر الفيس بوك

