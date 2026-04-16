التكيّف القاسي: كيف يتعايش الإنسان مع ما لا يُحتمل؟

في الظروف الطبيعية، يُفترض أن يكون الألم إشارة عابرة، وأن تكون الصدمة حدثًا استثنائيًا، وأن يكون الخوف حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء التهديد.

لكن، ماذا يحدث حين يصبح الاستثناء هو القاعدة؟

حين يتحول الألم إلى روتين، والخوف إلى نمط حياة، والصدمة إلى حالة مستمرة لا تنتهي؟

هنا، لا يعود الإنسان كما كان، ولا يعود التكيّف خيارًا، بل ضرورة قاسية للبقاء.

حين يُعاد تشكيل الإنسان من الداخل

في بيئات الحرب الممتدة، لا يتعامل الإنسان مع حدث صادم واحد، بل مع سلسلة لا تنتهي من الصدمات.

القصف، الفقد، النزوح، الانتظار، الأخبار المفجعة.. كلها لا تترك له فرصة لالتقاط أنفاسه أو استيعاب ما يحدث.

في هذه الحالة، يبدأ العقل بإعادة تشكيل نفسه قسرًا.

ليس بهدف الشفاء.. بل بهدف البقاء.

فيتعلم الإنسان:

أن يعتاد صوت القصف

أن ينام رغم الخوف

أن يكتم مشاعره كي لا ينهار

أن يواصل حياته وكأن شيئًا لم يكن

هذا ليس قوة دائمًا.. بل هو ما يمكن تسميته بـ"التكيّف القاسي".

التكيّف ليس دائمًا صحة

من الخارج، قد يبدو هذا التكيّف مذهلًا.

يُقال: "انظروا كم هم صامدون"!

لكن، في الداخل، الصورة مختلفة تمامًا.

فالتكيّف القاسي يعني:

- تخدير المشاعر

- تأجيل الانهيار

- فقدان القدرة على التعبير

- الاعتياد على غير الطبيعي

إنه أشبه بشخص يسير على جرح مفتوح.. تعلم فقط كيف لا يصرخ.

آليات نفسية للبقاء.. بثمن باهظ

العقل البشري ذكي بطبيعته، لكنه في ظروف القهر المستمر يستخدم آليات دفاعية قد تكون مكلفة على المدى الطويل، مثل:

التبلّد العاطفي:

حين تصبح الفاجعة خبرًا عاديًا.

الإنكار الجزئي:

ليس إنكارًا كاملًا للواقع، بل تخفيف حدته كي يُحتمل.

الفكاهة السوداء:

الضحك في وجه الألم.. ليس خفة، بل وسيلة مقاومة.

التكيف السلوكي السريع:

إعادة ترتيب الأولويات: البقاء أولًا.. ثم أي شيء آخر.



لكن المشكلة أن هذه الآليات، رغم ضرورتها، قد تتحول لاحقًا إلى عوائق أمام التعافي.

الخطر الأكبر: حين يصبح غير الطبيعي.. طبيعيًا

أخطر ما في التكيّف القاسي ليس الألم ذاته، بل الاعتياد عليه.

- حين لا يعود الإنسان منزعجًا من الخسارة

- حين لا يهتز لصوت الانفجار

- حين لا يبكي لأنه "تعب من البكاء"

هنا، لا يعني أنه أصبح أقوى..

بل ربما أصبح أقل إحساسًا بالحياة.

وهذا هو الثمن الصامت للحرب.

ما بعد التكيّف: هل يمكن العودة؟

السؤال الأصعب ليس: كيف نتكيف؟

بل: هل يمكننا أن نعود كما كنا بعد أن ننتهي؟

الحقيقة أن الإنسان لا يعود كما كان تمامًا.

لكنه يمكن أن يتعافى.. إذا أُتيحت له الفرصة.

التعافي يبدأ حين:

- يتوقف التهديد

- يُسمح للمشاعر أن تظهر

- يجد الإنسان مساحة آمنة للكلام

- يُعترف بالألم بدل إنكاره

لكن في بيئات تستمر فيها الصدمات، يصبح التعافي مؤجلًا.. أو معلقًا.

كلمة أخيرة

التكيّف القاسي ليس بطولة..

وليس ضعفًا..

بل هو استجابة إنسانية لواقع غير إنساني.

هو دليل على أن الإنسان قادر على البقاء..

لكن ليس بالضرورة أنه بخير.

وبين "البقاء" و"الحياة"..

مسافة لا يدركها إلا من اضطر أن يتعايش مع ما لا يُحتمل.

المصدر / فلسطين أون لاين